اليوم السابع
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البابا تواضروس يشهد حفل خريجى مدرسة تيرانس ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:16 م
البابا تواضروس يشهد حفل خريجى مدرسة تيرانس ديسمبر المقبل حفل خريجي مدرسة تيرانس
كتبت – بتول عصام

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يشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل خريجي مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بكرمة كينج مريوط في الإسكندرية، وذلك يوم السبت 7 ديسمبر المقبل.

ويشارك في حفل تخريج طلاب مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ، الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة في الإسكندرية، بالإضافة إلى الأباء المطارنة والأساقفة القائمين بالتعليم في المدرسة.

جدير بالذكر أن مدرسة تيرانس تتمثل رؤيتها في أن تكون منارة للأرثوذكسية ينبثق نورها من مدينة الإسكندرية تشرق بنورها على جميع أرجاء العالم من خلال تعليم لاهوتي متميز، وتقوم على نظام تعليمي طموح ومُثري ذى أساس راسخ علي الوحى المقدس وآباء الكنيسة ومواكب للعالم.
 







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