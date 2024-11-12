اليوم السابع
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استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف للطيران الإسرائيلى استهدف خيمة تؤوى نازحين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:09 ص
استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف للطيران الإسرائيلى استهدف خيمة تؤوى نازحين غزة- أرشيفية
أ ش أ

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استشهد 5 فلسطينيين، أمس الإثنين، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- " إن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الانترنت، قرب بوابة "أصداء" الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية مساء الاثنين، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المواطنين، لكن لم تعرف هويته بعد.







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