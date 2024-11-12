إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب ونهاريا وبلدات بالجليل

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف إعلام إسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ونهاريا وبلدات بالجليل الغربي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.