اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب ونهاريا وبلدات بالجليل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 06:10 م
إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى في تل أبيب ونهاريا وبلدات بالجليل صواريخ
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف إعلام إسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ونهاريا وبلدات بالجليل الغربي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.







صفارات انذار

تل ابيب

الجليل

حيفا

صواريخ

حرب لبنان




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