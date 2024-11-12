اليوم السابع
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أسواق حضارية متكاملة فى قرى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:46 م
أسواق حضارية متكاملة فى قرى الجيزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور أسواق حضارية بقرى الجيزة ضمن حياة كريمة
كتبت – مرام محمد

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شهدت قرى مركزى الصف وأطفيح، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء عدد من الأسواق الحضارية متكاملة الخدمات، لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة، وتوفير البديل الحضارى للبائعين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتراعي المبادرة، أن تكون الأسواق الحضارية الجديدة مزودة بالمرافق من (مياه، وكهرباء، وإنارة، وصرف صحى) وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

 

وجاءت أبرز الأسواق الحضارية الجديدة في قرى "الديسمى، وأسكر، ونجوع العرب" ومدينة الصف، وذلك ضمن مئات المشروعات التى تنفذها المبادرة فى قرى الصف وأطفيح.

 

ويعد سوق الصف الحضاري الجديد، نموذجًا للأسواق الحضارية التي تم إنشاؤها مؤخرًا بمركز ومدينة الصف، إذ يقام على مساحة 4600 م2، ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالى 91 وحدة بيعية، وتم بناؤه وتجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق، ومدعم بكل وسائل الحماية والأمان مع المرافق اللازمة (مياه – كهرباء – صرف صحي).

أسواق حضارية جديدة بقرى الجيزة
أسواق حضارية جديدة بقرى الجيزة

 

أسواق حضارية جديدة
أسواق حضارية جديدة

 

أسواق حضارية ضمن مبادرة حياة كريمة
أسواق حضارية ضمن مبادرة حياة كريمة

 

إنشاء أسواق حضارية بقرى الجيزة
إنشاء أسواق حضارية بقرى الجيزة

 

إنشاء أسواق حضارية بقرى الصف وأطفيح
إنشاء أسواق حضارية بقرى الصف وأطفيح






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