14 شرطا لممارسة أنشطة المحاجر والمناجم داخل المحميات الطبيعة

كتبت ـ سارة وائل

نشرت وزارة البيئة عبر الخدمات المقدمة علي موقعها الرسمي عددا من الاشتراطات البيئية لاستخراج تصاريح لممارسة أنشطة المحاجر والمناجم داخل المحميات الطبيعة، وفي السطور التالية ينشر اليوم السابع تلك الشروط مع توضيح الحالات التى يتم فيها إلغاء تصريح ممارسة أنشطة المحاجر والمناجم.

الاشتراطات البيئية لممارسة أنشطة المحاجر والمناجم:

1. الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقـم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.

2. يمنع منعاً باتاً استخدام المفرقعـات داخل المحميـة ويكون العمـل باستخـدام المعـدات فقـط.

3. الالتزام بالإحداثيات المذكورة وعدم القيام بأعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.

4. التخلـص من النفايـات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط بعيداً عن منطقة المحمية بالطرق الآمنة وطبقـاً للقوانيـن واللوائـح.

5. عــدم تصريـــف السوائــل الضــارة أو المـــواد الكيميائيــة أو الزيــوت أو النفايــات في أرض المحميـــة.

6. المحافظة على النباتات والحياه البرية والكائنـات بالمنطقــة وعـدم إزعاجهــا أو صيدهــا أو الإتجــار فيهــا.

7. الالتزام بالحـدود القصوى لملوثـات الهـواء والضوضـاء وفقاً للقانـون رقـم 4 لسنـة 1994 في شــأن حمايــة البيئــة.

8. اتباع تعليمات مندوبي جهـاز شئـون البيئـة في شـأن إستغلال المساحة المرخص بها وفي النشـاط المرخـص به وتنفيـذ تعليماتهـم.

9. استخراج الجرانيـت تحـت إشراف مندوبى جهاز شئون البيئة.

10. تجميع ونقل مخلفات التحجير إلى مواقع تشوين آمنة ومحددة وردمها برسوبيات وديانية من نفس موقع التجير وعدم التخلص منها داخل نطاق المحمية الطبيعية.

11. تسوية الموقع لأقرب وضع كان عليه قبل إستغلال المحجر بعد الإنتهاء من أعمال التحجير.

12. اتباع النشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأى شكل من الأشكال والحصـول على موافقـة كافـة الجهـات المعنيـة الأخـرى قبــل البـدء في العمـل (وزارة الدفــاع – المحافظـة – الجهـات المعنيـة الأخـرى).

13.موافقة وزارة الموارد المائية والرى على حفر البئر الجوفى اللازم وعلى إستخدام المياه الجوفية كمصدر للمياه فى المشروع وعلى معدل السحب الآمن منه.

14. إعداد السجل البيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى.

الحالات التى يتم فيها الغاء هذا التصريح:



يلغى هذا التصريـح بدون أى إنذار أو إجراءات قضائيـة من قبل جهـاز شئون البيئة في الحالات الآتيـة:

1. مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار.

2. إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن ميعاد الإستحقاق فضلاً عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقاً لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو ميعاد الإستحقاق أيهما أعلى.

3. إذا خالف أى بند من بنود هذا التصريح.

جدير بالذكر، أن مدة التصريح لهذا النشاط تكون عاما ميلاديًا واحدا ولا يجدد لمدة أخرى إلا بعد الحصـول على موافقـة الجهـاز كتابة.