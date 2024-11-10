‎10 توصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت ــ أسماء نصار

‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك سيطرة كبيرة للكتلة الشمالية الباردة الرطبة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ في درجات الحرارة لتهبط هبوطًا كبيرًا نهاراً ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 14 °م ليلاً ليسود جو شتوي بارد .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاعتبارات والاحتياطات الزراعية:

1 -التوقف عن الري لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خاصة الري بالغمر أيا كان المحصول .

2- سرعة تصفية المياه من خطوط المحاصيل الحساسة لزيادة الرطوبة مثل الفراولة والبطاطس والفاصوليا في حال زيادة هطول الأمطار في مناطق زراعتها.

3- الاستعداد التام للوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للمناخات الباردة الرطبة على الفراولة والبطاطس الشتوي والثوم والبصل والفاصوليا والبسلة، وهي أمراض الانثراكنوز والبياض الدقيقي والندوة المتأخرة على البطاطس والبدرية على الطماطم .

4- التربس على كل الزراعات والحلم الدودي على الفلفل والبطاطس ويحتاجون الى محاصرتهم فوراً بسبب سرعات الرياح واحتكاك النباتات ببعضها.

5- توصية لبساتين البرتقال: هذه الفترة مثالية جداً بسبب زيادة التذبذبات بين الليل والنهار وزيادة فرق الحرارة وانخفاض الحرارة ليلاً ، وهي ظروف مثالية جداً للتحجيم والتلوين الطبيعي المتجانس وتقلل جداً من خطورة ذبابة الفاكهة ويجب استغلال ذلك للاستعداد لموسم الجمع ، ويمكن استخدام مركبات البوتاسيوم "نترات او سترات" للمساعدة على إتمام عمليات التلوين الطبيعي بدون استخدام اى مركبات أخرى .

6- سرعة التجهيز لعمليات الخدمة الشتوية "مانجو – زيتون – متساقطات"، نظراً لاقتراب انخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض بالتالي ضعف تحلل أسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع اسمدة الخدمة وسرعة اجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس .

7- بالنسبة الزراعات تحت الأنفاق البلاستيكية، ينصح بتقديم مواعيد التغطية هذا الموسم مع العناية الفائقة بمركبات الفسفور والكالسيوم بإضافات مبكرة.

8- توصية خاصة لمزارعي القصب ( غرس أو خلفة ) الطقس الحالى تنتشر فيه الحشرات القشرية أو ظهور مبكر لدودة القصب الصغرى ، لذلك المكافحة المبكرة مطلوبة و العناية بعالي الفسفور ، و نفس الأمر لمزارعى الموز "مطلوب على الأقل من 3 إلى 4 لتر حامض فسفوريك مرة أسبوعيا على الأقل “.

9- بداية زراعة القمح والفول والطبية العطرية ( كمون ، يانسون ، كراوية ،شمر ، بردقوش ، كسبرة .. الخ ) وتستمر خلال النصف الأول من نوفمبر ( اول هاتور ) .

10- الحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد خاصة اللى بينزل الصبح بدري لأن فرق الحرارة كبير بين النهار والليل .

