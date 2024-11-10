اليوم السابع
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وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:46 م
وزير الإسكان يُصدر قرارا بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة شريف الشربيني
كتب أحمد حسن

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أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات لرؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة، اليوم الأحد.

 

وشملت تكليف المهندس أشرف فتحى محمود عبد الرازق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة منى عبد السلام إبراهيم، بالعمل رئيساً لجهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردى وعين الصيرة، والمهندس محمد عادل المرسى الشربيني، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بالعمل مشرفاً عاما على أجهزة مدن (رشيد وغرب كارفور - برج العرب الجديدة - القرى السياحية - القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي - رأس الحكمة الجديدة) بالإضافة إلى عمله، والمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، بالعمل رئيساً لجهاز القرى السياحية.

 







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