وزارة التموين تستمر فى ضخ بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد استيراد كميات كبيرة من البيض وطرحها في فروع الشركات التابعة بسعر 150 جنيها للطبق، كما توفر الوزارة كل أنواع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

على جانب آخر، تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

على جانب أخر وضع قانون حماية المستهلك عدد من الضوابط التي تحكم عملية البيع والشراء، و نصت المادة 17 على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.