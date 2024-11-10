محافظة الجيزة تعلن توزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيها غدًا

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، توزيع أكثر من 10 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا في أحياء بولاق الدكرور وإمبابة وعدد من القطاعات الأخرى، تنفيذًا لتكليف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكدت محافظة الجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إعلانها عن مناطق التوزيع تباعًا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير وتوزيع 2770 طبق بيض مائدة للمواطنين اليوم كدفعة أولى، على أن يتم توفيرها بشكل يومي والإعلان عن مواقع وأماكن بيعها للمواطنين للتسهيل عليهم.

ولفتت إلى أنه جارٍ التنسيق مع المديريات والجهات المعنية وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات يومية تغطي كل قطاعات المحافظة، في إطار تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.