قوات الأمن الإسرائيلية تحبط محاولة لاغتيال إيتمار بن غفير ونجله

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من إحباط محالة اغتيال وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير ونجله.

في سياق آخر، نشرت القناة الـ13 الإسرائيلية، تحقيقا يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة.



وقالت القناة، إن التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى. وأكدت أن مستشارة الحكومة القضائية ستسلم نتنياهو ملفا يؤكد خرق بن غفير للقانون وتطلب إقالته.



وردا على ذلك قال بن غفير، إن القناة الـ13 والمستشارة القانونية يتعاونان معا للإطاحة بحكومة اليمين. وكتب على موقع إكس: "أدعو رئيس الوزراء مرة أخرى لإقالة المستشارة القانونية التي تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها".