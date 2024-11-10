شركة سوديك راعيا رسميا للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى

الشركة تتبنى إستراتيجية طموحة لبناء مجتمعات تتميز بالإستدامة وتراعى معايير الجودة لمواكبة أهداف التنمية العالمية



أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، أحد أبرز الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك كراعيا رسميا للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

ويشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.

وتعليقًا على رعاية سوديك للمنتدى العالمي، يقول أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك: "فخورون بمشاركة سوديك في المنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «التي تقام هذا العام، كما يسعدنا أن نكون جزءًا من الحوار المناخي العالمي. تتخذ سوديك الآن العديد من الخطوات والإجراءات الجادة لتنفيذ استراتيجية أعمال تأتي الاستدامة على قمة أولوياتها، مع إجراء تقييم شامل للمعاير البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية طويلة الامد لتحقيق هذه الأهداف بما فيها أهداف تقليل أثرنا الكربوني مستقبلًا."

وتأتى مشاركة "سوديك" برعاية فعاليات الحدث كونها واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، إذ تتمتع بسجل حافل بالإنجازات لأكثر من ٢٨عاماً في مختلف أنحاء مصر، وتركز إستراتيجيتها على بناء مجتمعات تتميز بالإستدامة دون الإقتصار على تشييد المنشآت السكنية فقط، ويعتمد منهجها على بناء مجتمعات حيوية وآمنة، كما يُعد منهج الإستدامة أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية الشركة، وأبرز الحوافز الداعمة لتحقيق الابتكار في مشروعاتها المختلفة بالإضافة إلى خلق قيمة مُضافة فى كافة مشروعاتها والتى تشمل غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي، حيث تقوم سوديك بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومجتمعات سكنية متكاملة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وخلق مجتمعات نابضة بالحياة وتضم حالياً أكثر من 30 ألف ساكن.

وساهمت "سوديك" فى تقديم نماذج لمشروعات سكنية صديقة للبيئة تراعى معايير الجودة والإستدامة وجودة الحياة لقاطنيها ، من أبرز تلك المشاريع VYE وThe Estates في غرب القاهرة، وفيليت، وEDNC في القاهرة الجديدة.

وحصلت سوديك على العديد من الجوائز المرموقة لتميز مشروعاتها وتصميماتها المبتكرة، إلى جانب إستنادها لمناهج الإستدامة بما يدعم تحقيق مستقبل أفضل لمشروعاتها، إذ تؤمن الشركة بالمردود الإيجابى لتفعيل آليات الإستدامة فى مشروعاتها وقدرة تلك الآليات على جذب الاستثمارات وزيادة أرباح الشركة فضلًا عن تحقيق الرخاء للمجتمعات المحلية المحيطة.

وتأخذ شركة سوديك على عاتقها تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة بداخل مشاريعها العقارية بدءًا من مراحل التصميم إلى التنفيذ وانتهاءًا بالتسليم، وتسعى الشركة أن تكون مثالًا يحتذى به داخل قطاع التطوير العقاري المصري في إطار تعزيز المفاهيم الخضراء والإدارة المستدامة لمواردها، حيث حصلت سوديك على اعلي شهادة للمباني الخضراءEDGE Advanced من مؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك لمشروعها ايستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة "EDNC"، وهو مشروع سوديك التجاري الرائد في منطقة شرق القاهرة، وبهذا يكون مشروع EDNC أول مجمع أعمال يحصل على هذه الشهادة في مصر. كما قامت أيضاً بتوقيع إتفاقية تعاون مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة (EME) لتركيب 400 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية بمشروع VYE، وهو مشروع سوديك متعدد الاستخدامات بغرب القاهرة حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية في المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا والثاني في الشرق الأوسط.

وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.

ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.