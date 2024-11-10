سوق ابن حزم فى البدرشين.. نافذة حضارية جديدة تواجه العشوائية والفوضى

كتبت – مرام محمد

يعد سوق ابن حزم في مركز ومدينة البدرشين، واحدًا من أبرز الأسواق التي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة مؤخرًا بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق والتوسع فى إنشاء وتطوير أسواق يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

ظل سوق ابن حزم في البدرشين، لسنوات طويلة، مهجورًا ومتهالكًا وخارج نطاق الخدمة، يعاني قلة النظافة وغياب الصيانة والاهتمام، يعج بجدران متهالكة وقمامة مبعثرة تشوه معالمه، حتى قررت المحافظة تجديده وتطويره لاستغلاله الاستغلال الأمثل ومواجهة ما فيه من فوضى وعشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد السوق أعمال تطوير ورفع كفاءة، ليضم 106 باكيات تجارية حضارية، لعرض وبيع كل السلع التموينية والاستهلاكية والمنتجات اليدوية والصناعات الحرفية المحلية والخاصة بالأسر المنتجة والشباب.

وراعت المحافظة في تطوير السوق، تزويده بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.



السوق قبل التطوير



سوق ابن حزم بالبدرشين قبل التطوير



سوق ابن حزم في البدرشين قبل التطوير