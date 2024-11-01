25 مجلة علمية بجامعة القاهرة تحقق مراكز متقدمة في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية

كتب: محمود طه حسين

تواصل جامعة القاهرة تقدمها عربيا في مجال التصنيفات الدولية، ومعدلات الاستشهادات المرجعية والأثر البحثي، حيث أعلن التقرير السنوي التاسع لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي (أرسيف - Arcif) نتائج فحص ودراسة بيانات ما يزيد على 5000 عنوان مجلة عربية علمية وبحثية، في مختلف التخصصات الصادرة عما يقارب 1500 هيئة علمية وبحثية في العالم العربي.

وكشف التقرير عن نجاح 25 مجلة علمية محكمة وبحثية صادرة عن جامعة القاهرة في تحقيق معايير معامل التأثير المتوافقة مع المعايير العالمية.

ووفق التقرير حققت المجلات العلمية الصادرة عن جامعة القاهرة في مجال التخصصات مراكز متقدمة عربيا، حيث احتل تخصص العلوم السياسية المرتبة الأولى في مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من بين 67 مجلة، وكذلك تخصص المكتبات حيث حققت المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب المركز الأول من بين 18 مجلة، وجاءت مجلة بحوث الرأي العام بكلية الإعلام في المركز الثاني في تخصص الإعلام والاتصال من بين 28 مجلة، بينما احتلت المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام المرتبة الثالثة من بين 28 مجلة، وجاءت مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات في المركز الثالث أيضا بين 18 مجلة.

وكشفت نتائج دراسة مؤشر عدد الاستشهادات وقياس الأثر البحثي للإنتاج العلمي، عن حصول جامعة القاهرة على المركز الخامس عربيا في مؤشر قياس الأثر البحثي، باستشهادات بلغت 8049 من اجمالي 2238 مقالا في مجلات الجامعة، بينما حصلت على المركز التاسع في مؤشر عدد الاستشهادات التي بلغت 5043 من بين 1608 مقالات في مجلات الجامعة.

وصرح د.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بأن هذه النتائج تعكس حرص الجامعة على الاحتفاظ بمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية ومعدلات الاستشهادات المرجعية، نتيجة التزام مجلاتها العلمية والبحثية بالمعايير الدولية والحرص على نشر البحوث والدراسات المتميزة، بما يعكس تميز باحثيها في مختلف التخصصات، ومن هنا حصدت مجلاتها هذه المراكز بتحقيقها معايير معامل التأثير المتوافقة مع المعايير العالمية.



وأكد رئيس الجامعة الحرص على تقديم أوجه الدعم للباحثين المنتمين للجامعة، ومنها خدمات الإحصاء البحثي والتدقيق اللغوي والترجمة العلمية ومساعدة الباحثين في اختيار المجلات العلمية المناسبة للنشر.

ومن جانبه أشاد د. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بما حققته الجامعة في نتائج معامل أرسيف عربيا، مؤكدا التزام الباحثين بجامعة القاهرة بالمعايير الدولية في البحث والنشر بصورة تليق بمكانة الجامعة، مما يدفع دائما إلى تحقيق الصدارة في تقارير المؤسسات الدولية، وقال: ان هذا التقرير يؤكد تميز المجلات العلمية والبحثية التي تصدر عن كليات الجامعة وهو ما يعكس قدرات باحثيها، وتمكنهم من الأدوات البحثية كل في مجال تخصصه، وهو ما يؤدي في النهاية إلى رفع مراكز الجامعة في التصنيفات الدولية.

وقد شملت قائمة المجلات التي تضمنها تقرير أرسيف عددا من المجلات من بينها:



المجلة المصرية لبحوث الراي العام، المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والاعلان (كلية الاعلام)، مجلة كلية الاقتصاد وعلوم السياسية، المجلة المصرية لبحوث الاعلام، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، المجلة العلمية لبحوث الإذاعة والتليفزيون (كلية الاعلام)، المجلة العلمية للمكتبات والوثائق، مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات (كلية الآداب)، مجلة القانون والاقتصاد (كلية الحقوق)، المجلة المصرية للسكان وتنظيم الأسرة The Egyptian Statistical Journal (كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية)، المجلة العربية لعلم الاجتماع، مجلة كلية الآداب، مجلة وقائع تاريخية (كلية الآداب)، مجلة كلية الآثار، مجلة كلية دار العلوم.