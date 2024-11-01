اليوم السابع
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وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع نموًا 5.3% فى 2026

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:55 م
وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع نموًا 5.3% فى 2026 وكالة فيتش
كتب - أحمد يعقوب

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توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.

رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B -  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

 







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