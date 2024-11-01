معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة اعتماد الجودة لثلاثة معامل مركزية

كتب محمد صبحى

أعلنت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حصول المعهد على شهادة اعتماد الجودة ISO/IEC 17025:2017 لثلاثة معامل مركزية من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك.

ومن جانبه، أشاد الوزير بهذا النجاح، الذي يعكس التزام المعهد بتحقيق التميز البحثي والتطوير المستمر، ويأتي هذا الإنجاز متوافقًا مع توجهات وزارة التعليم العالي لكافة المؤسسات التعليمية والبحثية بأهمية وضع الاعتماد الدولي والحصول على أيزو المعامل ضمن أولوياتها، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمة البحثية بالمعهد، كما يسهم في استثمار إمكانيات معامل المعهد؛ لضمان تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم المشروعات والمبادرات المطروحة، وتخدم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع سياسة الدولة في توطين الصناعات، وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير، إذ تعد القياسات والاختبارات المعيارية عنصرًا أساسيًّا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، وتعزز الثقة في المنتجات والخدمات والصناعة الوطنية.

وأكدت د. شيرين محرم أن اعتماد 3 معامل من "إيجاك" من بين 28 معملًا بالمعهد يمثل إنجازًا جديدًا يُسجل للمرة الأولى بعد أكثر من 30 عامًا من العمل المتواصل والتميز في مجالات البحث والتطوير في الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة والتفاني من جميع أعضاء المعهد، سواء من الكادر البحثي أو الإداري، حيث تم تحقيق معايير الاعتماد في مجالات قياس الموجات الميليمترية، ومعدل الامتصاص النوعي، وقياس وتحليل المواد باستخدام الأشعة السينية، وذلك من خلال اعتماد المعامل التالية:

• معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الميلليمترية mmWaves

للاعتماد في قياس Scattering Parameters measurements

• معمل قياس معدل الامتصاص النوعي SAR للاعتماد في قياس Specific Absorption Rate

• معمل قياس وتحليل المواد باستخدام الاشعة السينية XRD للاعتماد في XRD Power Diffraction

ومن المقرر أن ينظم المعهد فعالية بهذه المناسبة لتكريم جميع الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وقدموا الدعم للمعهد في اجراءات الاعتماد.

جدير بالذكر أن المعهد قد حصل سابقًا على شهادة الأيزو 9001:2015، وكانت المرة الأولى التي يحصل فيها على اعتماد الجودة منذ تأسيسه،

كما حصل أيضًا مؤخرًا على شهادة الأيزو 14001:2015 لمعايير نظام إدارة البيئة، وكذلك شهادة الأيزو 45001:2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل بالمعهد؛ من خلال توفير إطار شامل لإدارة المخاطر والتحكم في الحوادث.

كما حصل معهد بحوث الإلكترونيات على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له، ليصبح مركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد.