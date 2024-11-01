مصر تعزي إسبانيا حكومة وشعبا فى ضحايا الفيضانات

كتب عبد الوهاب الجندى - أحمد جمعة

قدم السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، التعازي لإسبانيا حكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات.

وكتب على موقع إكس: "تقدم جمهورية مصر العربية خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الفيضانات في اسبانيا.

وأضاف: "تعرب مصر عن تضامنها مع الحكومة والشعب الإسباني في هذا الوقت العصيب".

وتعرضت إسبانيا لفيضانات مدمرة ، تسببت في مصرع العشرات ووجود عدد غير محدد من المفقودين، فضلا عن أضرار جسيمة بشكل خاص في مجتمع فالنسيا وفى كاستيلاد ى لا مانشا، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام.

في حين ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أنه لا يزال هناك ما يقرب من 1000 سيارة، في إنتظار إزالتها من على مختلف الطرق في منطقة فالنسيا، حيث تواصل فرق الطوارئ العمل للبحث عن المفقودين وإزالة السيارات لإخلاء الممرات المرورية.