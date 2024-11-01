مصرع طالب غرقا بحمام سباحة جامعة المنوفية عقب تسلله سور الحمام

المنوفية - محمد فتحى

لقى طاب ثانوي صناعي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة جامعة المنوفية، عقب تسلله، مع أصدقائه للسباحة، والقفز من على سور الحمام، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ غرق طالب داخل حمام سباحة جامعة المنوفية، وعلى الفورإنتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، وتبين غرق طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، داخل حمام سباحة جامعة المنوفية، أثناء السباحة مع 4 من أصدقائه وفشلوا في محاولات انقاذ حياته، عقب القفز من على سور الحمام ، دون علم مسؤل الحمام ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.