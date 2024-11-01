محافظ الجيزة يعلن إزالة 72 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كتبت - مرام محمد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 للإزالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 72 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي خلال حملات استمرت على مدار يومين.

واطلع المحافظ، على جهود الحملات، والتي أسفرت عن إزالة 31 حالة بناء مخالف وتعدٍ على أملاك الدولة، إذ شملت الإزالات غرف مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة العسلية والقصعة وغرف غير مكتملة البناء وأسوار بمنطقة أم اللفاع التابعة لقرى القصر ومنديشة وأسوار من الحجر الجيري بالباويطي وقرية الزبو بمساحة إجمالية 3839م2 مباني و2 فدان، وذلك لعدم الجدية في تقنين الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وشهدت الحملات إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، إذ شملت الإزالات بنطاق مدينة الباويطي وقرى منديشة والقصر غرف غير مسقوفة وأسوار بمنطقة قري الحيز التابعة لقرية القصر وإزالة أساس عقار في المهد بنطاق قرية الزبو وقرية منديشة وأسوار من الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالباويطي بمساحة إجمالية 5643م2 مباني و252 فدان لعدم الجدية في استكمال اجراءات التقنين طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وأكد "النجار"، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص.