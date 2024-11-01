اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص يسرقون كاميرات المراقبة وأجهزة كهربائية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 10:50 ص
ضبط لصوص يسرقون كاميرات المراقبة وأجهزة كهربائية حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – المنوفية – أسوان) من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى– عدد 4 أجهزة لاب توب – جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة – عدد 4 آلات حاسبة) من داخل بعض المكاتب بإحدى المنشأت الحكومية بدائرة مركز شرطة القناطر بأسلوب التسلق ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لعميل سيىء النية (مالك محل أجهزة كمبيوتر – كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات ، وضبط (6 أشخاص) لقيامهم بالتعدى على (مالك معرض موبيليا وأجهزة كهربائية – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة السادات وإحداث إصابته بسحجات بالوجه والإستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – جهاز تابلت) ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم  معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (2 واقعة سرقة بأسلوب التسلق) ، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع ، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها ، الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 

 







سرقه

تشكيل عصابى

لصوص كاميرات المراقبه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة