ضبط لصوص يسرقون كاميرات المراقبة وأجهزة كهربائية

كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – المنوفية – أسوان) من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى– عدد 4 أجهزة لاب توب – جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة – عدد 4 آلات حاسبة) من داخل بعض المكاتب بإحدى المنشأت الحكومية بدائرة مركز شرطة القناطر بأسلوب التسلق ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لعميل سيىء النية (مالك محل أجهزة كمبيوتر – كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات ، وضبط (6 أشخاص) لقيامهم بالتعدى على (مالك معرض موبيليا وأجهزة كهربائية – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة السادات وإحداث إصابته بسحجات بالوجه والإستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – جهاز تابلت) ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (2 واقعة سرقة بأسلوب التسلق) ، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع ، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها ، الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.