ديوان نتنياهو: لم تكن هناك أى تسريبات من مكتب رئيس الوزراء

وكالات

أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ان رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فورى، مؤكدا أنه لم تكن هناك أى تسريبات من مكتب رئيس الوزراء تحديدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأشار ديوان نتنياهو أنه كانت هناك عشرات التسريبات ليست من مكتب رئيس الوزراء حول قضايا حساسة عدة.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم اعتقال أشخاص بمكتب بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن الأجهزة الأمنية تشتبه أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب، مؤكدة أن الشاباك والشرطة وجيش الاحتلال بدأوا قبل أيام التحقيق فى شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانونى.