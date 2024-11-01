اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى الجيزة

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 12:00 م
حبس متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى الجيزة حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهيمن بسرقة حقيبة من داخل سيارة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).

 

 







سرقه

سرقه حقيبه

السرقه بالاكراه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة