حبس متهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة فى الجيزة

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهيمن بسرقة حقيبة من داخل سيارة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوراق لقيامهما بسرقة (حقيبة بها مبلغ مالى) من داخل سيارة عن طريق كسر زجاج السيارة مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة).