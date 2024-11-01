جيش الاحتلال: رصد 30 صاروخا أطلقت من لبنان نحو كرمئيل والجليل بشمال إسرائيل

كتب محمد شعلان

أعلن جيش الاحتلال رصده 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه كرمئيل والجليل بشمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أكد إعلام إسرائيلي حدوث إصابات إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان قرب مستوطنة كرمئيل في الجليل بشمال إسرائيل.