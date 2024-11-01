اليوم السابع
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جيش الاحتلال: إصابة 5000 جندى خلال 2023 فى معارك "السيوف الحديدية"

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 03:31 م
جيش الاحتلال: إصابة 5000 جندى خلال 2023 فى معارك "السيوف الحديدية" قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن العام الماضي 2023 شهد إصابة 5000 جندي في معارك "السيوف الحديدية" أي الحرب ضد قطاع غزة.

وقال في بيان بمناسبة الاحتفال بأسبوع "التحية للجرحى والمعاقين"، إن "أكثر من 5000 جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم علاجهم ومرافقتهم من قبل قسم شؤون الموظفين؛ قسم الإصابات وقسم الأفراد وقسم الأركان والهيئة الطبية في قسم التكنولوجيا واللوجستيات".

وأكدت أن "ضباط الطوارئ والفرق الطبية الميدانية وتشكيل R&M 2 في المستشفيات يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح ومرافقة الجرحى وذويهم".

وأوضح أنه "على مدار الأسبوع، قام رئيس الأركان وأعضاء منتدى الأركان العامة بزيارة المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد حيث يخضع الجرحى لعملية إعادة التأهيل.







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