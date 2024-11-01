بوتسوانا: الرئيس موكجويتسى ماسيسى يقر بهزيمته فى الانتخابات التشريعية

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أعلن رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، اليوم الجمعة، أنه "سينسحب" بعد هزيمة حزبه (الحزب الديمقراطي) في الانتخابات التشريعية وفقا للفرز الأولي، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي".

وقال رئيس بوتسوانا المنتهية ولايته -خلال مؤتمر صحفي-: "أود أن أهنئ المعارضة على فوزها" في الانتخابات.

وكان الرئيس ماسيسي البالغ من العمر 63 عاما يسعي من خلال الانتخابات التي تم اجراؤها أول أمس /الأربعاء/ إلى الفوز بولاية ثانية، بيد أن هذه الهزيمة أسدلت الستار على حكم الحزب الديمقراطي الحاكم في بوتسوانا منذ 58 عاما.