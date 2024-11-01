اليوم السابع
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الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:58 م
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القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى منطقة مصر الجديدة

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 04:28 م
القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى منطقة مصر الجديدة المتهم عقب إلقاء القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.

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جانب من المشاجرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته.

تم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.







الأجهزة الجنائية

أمن القاهرة

وزارة الداخلية

ضبط قاتل




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