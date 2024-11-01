السلفادور تعرض 20 طن من المساعدات لإسبانيا بسبب الفيضانات و300 عامل طوارئ

فاطمة شوقى

عرض رئيس السلفادور، ناييب بوكيلى، أن بلاده عرضت على السلطات الإسبانية إرسال ما يصل إلى 300 عامل طوارئ و20 طنا من المساعدات للتعاون في إنقاذ المناطق المتضررة من إعصار دانا الذى تسبب في فيضانات عارمة، والذى أدى إلى 205 قتلة.

وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية لمنطقة "فالنسيا" الإسبانية "كارلوس مازون" أنه سيتم تقديم 270 مليون دولار مساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب شرق إسبانيا بشكل مفاجئ مؤخرا.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن حصيلة الضحايا جراء الفيضانات ارتفعت إلى نحو 160 قتيلا، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهدها من أجل البحث عن المفقودين.

من جانبه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني "أنخيل فيكتور توريس" إنه لا يزال من المستحيل تأكيد عدد المفقودين جراء هذه الفيضانات.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد حث المواطنين المتواجدين في المناطق المتضررة من الفيضانات على البقاء داخل منازلهم، مؤكدا أن حالة الطوارئ لم تنته بعد، وأنه لا يزال هناك تحذيرات من احتمالية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بإسبانيا بسبب الفيضانات المدمرة في عدد غير محدد من الأشخاص المفقودين وأضرار جسيمة بسبب الفيضانات الغزيرة القوية بشكل خاص في مجتمع فالنسيا وفى كاستيلاد ى لا مانشا، وأعلنت الحكومة الحداد لمدة 3 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال هناك ما يقرب من 1000 سيارة، في إنتظار إزالتها من على مختلف الطرق في منطقة فالنسيا، حيث تواصل فرق الطوارئ العمل للبحث عن المفقودين وإزالة السيارات لإخلاء الممرات المرورية.

وبحسب مصادر المديرية العامة للمواصلات، فإن هناك حوالي 700 سيارة تقطعت بهم السبل على الطريقين السريعين A-7 وA-3 وعلى V31 بسبب الفيضانات.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنه سينضم 500 عضو من وحدة الطوارئ العسكرية إلى 1200 جندي منتشرين بالفعل في مجتمع فالنسيا لمواصلة أعمال الإنقاذ ومساعدة المتضررين بسبب عاصفة دانا ، وهو ما أكده وزير السياسة الإقليمية أنجيل فيكتور توريس، الذى أكد أن جميع موارد الدولة تحت تصرف الولاية العامة.