البنك الدولى يزيد تمويله الاستثمارى لأفريقيا الوسطى ليصل إلى 1.2 مليار دولار

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أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في أفريقيا الوسطى ريتشارد فيلاكوتا، أن البنك الدولي سيزيد تمويله الاستثماري للبلاد ليصل إلى 1.2 مليار دولار في 2025.

أورد ذلك موقع "زووم ايكو" الأفريقي .. مشيرا إلى أن البنك الدولي قرر، خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الماضي بواشنطن، زيادة دعمه لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال فيلاكوتا "إن نتائج هذا الاجتماع ترقى إلى مستوى توقعاتنا، لأنه في السنوات الماضية، تلقت جمهورية أفريقيا الوسطى تمويلاً يبلغ حوالي 600 مليون دولار لدعم المشاريع الاستثمارية".

وأوضح أن العامل الذي دفع البنك الدولي إلى زيادة تمويله هو حقيقة أن الأوضاع في البلاد انتقلت من الهشاشة إلى المرونة، ومن المرونة إلى الاستقرار.