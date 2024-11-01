اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البنك الدولى يزيد تمويله الاستثمارى لأفريقيا الوسطى ليصل إلى 1.2 مليار دولار

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 04:35 م
البنك الدولى يزيد تمويله الاستثمارى لأفريقيا الوسطى ليصل إلى 1.2 مليار دولار البنك الدولى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في أفريقيا الوسطى ريتشارد فيلاكوتا، أن البنك الدولي سيزيد تمويله الاستثماري للبلاد ليصل إلى 1.2 مليار دولار في 2025.

أورد ذلك موقع "زووم ايكو" الأفريقي .. مشيرا إلى أن البنك الدولي قرر، خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الماضي بواشنطن، زيادة دعمه لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال فيلاكوتا "إن نتائج هذا الاجتماع ترقى إلى مستوى توقعاتنا، لأنه في السنوات الماضية، تلقت جمهورية أفريقيا الوسطى تمويلاً يبلغ حوالي 600 مليون دولار لدعم المشاريع الاستثمارية".

وأوضح أن العامل الذي دفع البنك الدولي إلى زيادة تمويله هو حقيقة أن الأوضاع في البلاد انتقلت من الهشاشة إلى المرونة، ومن المرونة إلى الاستقرار.







البنك الدولى

أفريقيا الوسطى

ريتشارد فيلاكوتا

اخبار العالم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة