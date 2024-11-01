اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس غدا صلوات تدشين كنيسة العذراء مريم بمسرة

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 07:56 م
البابا تواضروس يترأس غدا صلوات تدشين كنيسة العذراء مريم بمسرة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت - بتول عصام

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يترأس غدا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم مسرة بشبرا مصر.

وكان قد تفقد قداسة البابا فعاليات اليوم الثالث، حيث اطلع على ورش العمل الفنية، والمكتبة المتنقلة لوزارة الثقافة، والقوافل الطبية، وملتقى التوظيف، وركزت الفعاليات التى أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية فى مجالات متنوعة.

وألقى قداسته كلمة على طلاب المرحلة الإعدادية خلال الندوة التثقيفية التى قدمتها مؤسسة “إيجى كوبت” حول أهمية التعليم الفني، مثمنًا دوره فى بناء مستقبل مستدام للإنسان وتعزيز مهارات الشباب. كما وزع حقائب مدرسية على الطلاب، من إنتاج سيدات مصريات تم تدريبهن وتمكينهن من خلال حملة "علّم واتعلّم"، التى يقدم من خلالها المكتب البابوى للمشروعات فرص العمل لإنتاج الحقائب المدرسية التى يتم توزيعها فى المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي، وذلك فى إطار دعم التعليم وتشجيع الأطفال على الانتظام فى الدراسة.

 







البابا تواضروس

كنيسة العدرا

مسرة

الكنيسة الأرثوذكسية



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