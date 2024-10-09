اليوم السابع
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1 ديسمبر.. بدء التقدم للحصول منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:01 ص
1 ديسمبر.. بدء التقدم للحصول منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولى وزارة التعليم العالى -أرشيفية
محمد صبحى

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تبدأ وزارة التعليم العالى فى إتاحة رابط التقدم لعدد من المنح الدراسية للدراسة فى اليابان بمنح مقدمة من البنك الدولى يوم 1 ديسمبر المقبل.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي _ بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي؛ "2025_2026".

 

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2024/08/26/EconomicandPublicPolicyUnuversityofTsukubaJapan.PD

https://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/general-admission/

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.







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