نائب رئيس مجلس الوزراء يتفقد محطة قطارات الصعيد

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئه محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المحطة، حيث تعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصرى القديم لتشبه المعابد المصرية بالحضارة المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

تم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزار بجانب كونه محطة ومول تجارى، فضلا عن وجود الهرم الزجاجى الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 متر تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وتتميز المحطة بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش اشكال مميزة على اعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة.

وتعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري، حيث يوجد بالقرب منها محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث للمترو، ومحطة مونوريل بخط 6 أكتوبر، وموقف اقاليم بالقرب منها، بالإضافة الى قربها من منطقة وسط البلد وعدد من المحاور المرورية الجديدة.

