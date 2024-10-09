مرض اللسان الأزرق ينتشر فى سويسرا

برن (أ ش أ)

ضرب فيروس مرض اللسان الأزرق نحو 956 مزرعة للأغنام فى منطقة الجورا فى سويسرا منذ بداية الأسبوع، وفقًا لبيان المكتب الفيدرالى لسلامة الأغذية والشئون البيطرية.

ونقل راديو لاك السويسرى عن بيان المكتب الفيدرالي لسلامة الأغذية والشئون البيطرية أن هذا المرض الذي تم اكتشافه في جميع أنحاء سويسرا تقريبًا،موجود بشكل خاص في كانتون جورا حيث يوجد بها أكثر من 170 مزرعة مصابة بالنمط المصلي 3 ثم يقل انتشاره في مقاطعات آرجاو، وثورجاو، وبازل لاندشافت، وبرن، وزيورخو.

وتم اكتشاف مسبب المرض في 134 مزرعة منذ ظهور الحالة الأولى في نهاية أغسطس الماضي،حسبما ذكرت إدارة الصحة والشئون الاجتماعية في المقاطعة في بيان صحفي اليوم "الأربعاء".

وينتقل مرض اللسان الأزرق عن طريق لدغات السيراتوبوجونيدات (البعوض الصغير)،وتسبب العدوى خاصة في الأغنام أعراضا خطيرة، مثل الحمى والتهاب الأغشية المخاطية والوذمة والعرج،ولا يشكل الفيروس خطر انتقال العدوى إلى البشر.

وأمرت السلطات باتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار المرض وقررت حظر نقل الحيوانات المريضة إلا للذبح،وشددت على أن تسليم الحيوانات السليمة إلى مزرعة أخرى يتطلب تقديم وثيقة بالإضافة إلى تصريح من سلطة المقاطعة .

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتشر المرض في أوروبا،ووصل النمط المصلي 8 إلى سويسرا لأول مرة في عام 2007،وفي الفترة ما بين 2008 و2010، نفذت سويسرا برنامج تطعيم واسع النطاق،وكانت الحالة التي تم الإعلان عنها في نهاية أغسطس هي الأولى منذ عام 2020،ومنذ عام 2023، انتشر النمط المصلي 3 بسرعة في أوروبا وقد وصل الآن إلى سويسرا من الشمال.

وعلى الرغم من وجود لقاحات ضد هذه الأنواع المختلفة من الفيروسات، إلا أنها إما غير مرخصة أو غير متوفرة في سويسرا في الوقت الحاضر، حسبما أشارت خدمة الشؤون البيطرية في فاليه الأسبوع الماضي.