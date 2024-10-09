اليوم السابع
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مجلس الوزراء يوافق على نمطى كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 02:07 م
مجلس الوزراء يوافق على نمطى كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم إعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية. 

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، وذلك في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.







كراسة الشروط والمواصفات

العقد النموذجيين

مقاولات الأعمال

قرارات مجلس الوزراء



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