قيمة كل جائزة 100 ألف جنيها.. أكاديمية البحث العلمى تتيح التقدم لجوائز الرواد 2024

محمد صبحى

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إتاحة باب التقدم لجوائز الدولة وجوائز الأكاديمية للعلماء والمتميزين من أبناء جمهورية مصر العربية.

ومن بين الجوائز المتاح التقدم عليها:

جوائز الرواد: أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، في المجالات التالية: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، حيث تمنحها الأكاديمية لأحد كبار علماء مصر ممن لهم إنجازات إنشائية/ علمية/ تكنولوجية، في كل مجال، وترشح لها الجامعات، والهيئات، والمراكز البحثية (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

كما يتاح التقدم لجوائز المرأة: أربع جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عامًا في 31 ديسمبر 2024)، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشحة واحدة لكل جهة مرشحة)، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة عن 45 عاما فى31 ديسمبر 2024) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية)

الاطلاع على شروط كل جائزة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية:

www.asrt.sci.eg

وعلى جميع المهتمين إرسال مستندات الترشيح، والتقدم، والإنتاج العلمي على البريد الإلكتروني التالي:

Prizes@ASRT.sci.eg

Prizes.helpdesk@gmail.com

علما بأن آخر موعد لإرسال طلبات الترشيح والتقدم هو 31 ديسمبر 2024