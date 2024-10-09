روسيا تندد بتصريحات هاريس "اللاذعة" ضد بوتين

موسكو (أ ش أ)

نددت روسيا بتصريحات نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووصفتها بأنها "لاذعة وغير مقبولة".

وقالت السفارة الروسية لدى واشنطن، فى بيان نشرته على قناتها فى تليجرام حسبما أوردت وكالة تاس الروسية، اليوم الأربعاء: "أثارت امتعاضنا التصريحات غير المقبولة من جانب هاريس بحق بوتين.. نضطر للاعتراف بأن اللهجة الفظة أصبحت عادة بين من يسمون برجال الدولة الحاليين في أمريكا".

وأضافت السفارة: "هذا الوضع لا يدل إلا على إحباط وعجز الدوائر الحاكمة في واشنطن. هذا الغضب في خطابهم المشبع بالإهانات يدل على عجزهم عن الانتصار على روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

وأكدت ضرورة أن تتقبل السلطات الأمريكية حقيقة أن روسيا تنتهج سياسة قائمة على صيانة مصالحها الوطنية، مضيفة أن "محاولة الهروب من هذا الواقع، تهين الشعب الروسي بأكمله، الذي يظهر وحدة لا تتزعزع حول زعيم بلادنا".

وكانت هاريس قد علقت على ادعاءات الصحفي الأمريكي بوب وودوارد، الذي زعم في كتابه الجديد بأن دونالد ترامب "أرسل سرا للرئيس بوتين مجموعة وسائل اختبار كوفيد-19" خلال فترة الوباء. وانتقدت هاريس هذا التصرف الذي زُعم بأن ترامب اتخذه.