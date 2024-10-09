رئيس هيئة السكة الحديد يبحث استكمال توريد عربات القطارات مع سفير المجر

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اليوم المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد سفير دولة المجر بالقاهرة لبحث المستجدات فى استكمال توريد باقى عربات السكة الحديد ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ السكة الحدية عدد 1350 عربة.

وشغلت السكة الحديد عدد كبير من عربات الدرجة الثالثة الروسية المكيفة، وقبل أيام شغلت الهيئة عربات جديدة درجة ثانية مكيفة، بمواصفات جديدة وتعمل الآن ضمن خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان والعكس، بتركيب عربات نوم وثانية مكيفة جديدة روسى.

وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الأسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب.

كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.