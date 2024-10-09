دفاع المتهمين فى "فساد التموين" يطالب بإخلاء سبيلهم جميعا

كتب عبد الله محمود

طالب دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة التموين" بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا، بالإضافة إلى طلبهم بتحديد جلسة محاكمة فى وقت قريب خلال شهر أكتوبر الجارى، وألا تكون الجلسة بعد فترة طويلة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 4 نوفمبر القادم لورود تقرير الخبراء، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.