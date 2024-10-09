جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقى يناقشان التعاون في إطار مجموعة العشرين

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تعقد جنوب إفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي اجتماعًا تشاوريًا رئيسيًا بشأن مجموعة العشرين، يوم الخميس المقبل، في بريتوريا.



وذكر تليفزيون "بريكس"، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ورئيس جنوب إفريقيا في مجموعة العشرين زين دانجور، سيترأس الاجتماع إلى جانب مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين السفير ألبرت موشانجا.



وأشار التليفزيون إلى أنه من المتوقع أن يتم بحث مجالات التعاون المتبادل في صياغة نتائج قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في "ريو دي جانيرو" والأولويات الأساسية لرئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين التي تبدأ في الأول من ديسمبر من العام الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين ستمثل فرصة فريدة لوضع أولويات تنمية القارة الإفريقية على رأس الأجندة العالمية. ومن شأن هذا الدور القيادي أن يمكن جنوب إفريقيا من مناصرة اقتصادات دول الجنوب العالمي واستكمال النجاحات التي حققتها إندونيسيا والهند والبرازيل أثناء توليها الرئاسة الدورية للمجموعة.



وكان الاتحاد الإفريقي قد مُنح، خلال القمة السابقة لمجموعة العشرين التي عقدت في الهند في سبتمبر عام 2023، عضوية دائمة في المجموعة بما من شأنه إعطاء دول القارة الإفريقية نفوذا أكبر وتوليها زمام القرارات الرئيسية التي تتخذ في إطار جدول أعمال مجموعة العشرين.