تليفزيون "بريكس" يسلط الضوء على اكتشاف فيتنام سلالة جديدة من النحل

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سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على الطفرة العلمية الواسعة التي حققها علماء أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا من خلال اكتشاف سلالة جديدة من النحل في حديقة فو كوانج الوطنية، المعروفة بتنوعها البيولوجي، في مقاطعة "ها تنه" الواقعة وسط فيتنام.

وذكر التليفزيون أمس الثلاثاء أن هذا الاكتشاف كان في إطار مبادرة بحثية مستمرة بدأت عام 2023، وتنتمى السلالة الجديدة إلى فصيلة "باسيتيس" التابعة لقبيلة "أموباتيني" من عائلة النحل "أبيداي"، مشيرا إلى أن هذا النوع معروف بانتشاره الواسع الذي يمتد من جنوب أفريقيا إلى آسيا، كما يمكن التعرف عليه بسهولة من خلاله شكله الخارجي اللامع وجلده الأرقط والبطن ذات الشكل الفريد.

وأضاف التليفزيون أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه لنوع من قبيلة أموباتيني وفصيلة باسيتيس في فيتنام، مما يبرز التنوع البيولوجى الغني الذي تتمتع به البلاد والذي لم يتم اكتشافه بشكل كاف حتى الآن.

وأشار التليفزيون إلى أن حديقة فو كوانج الوطنية تلعب دورا مهما في الحفاظ على السلالات النادرة والمهددة بالانقراض، مما يجعلها موقعا أساسيا لجهود البحث والحفظ.