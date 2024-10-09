تقارير: هاريس سوف تنضم لمحادثات بايدن نتنياهو الهاتفية الليلة

وكالات

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عبر الهاتف، في وقت لاحق الليلة.

وأضافت أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، سوف تنضم إلى المحادثات.

ووفقًا لما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس"، فأن هذه المحادثة ستكون الأولى بين بايدن ونتنياهو منذ شهرين متوترين، وتأتي في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هجمات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد حربها الإقليمية بشكل كبير.

وأضافوا :" نريد استخدام المكالمة لمحاولة صياغة حدود الانتقام الإسرائيلي حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التأكد من أن إسرائيل تهاجم أهدافًا في إيران مهمة دون أن تكون غير متناسبة."

كما قال مسئولون إسرائيليون للموقع الأمريكي إن نتنياهو اجتمع لساعات مساء أمس مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية لمحاولة التوصل إلى قرار بشأن نطاق وتوقيت الهجمات الإسرائيلية.

وأضافوا أن رد إسرائيل من المتوقع أن يكون كبيرًا ويشمل مزيجًا من الضربات الجوية على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران كما درست إسرائيل أيضًا الضربات المحتملة على البنية التحتية النفطية الإيرانية، والتي أشار بايدن إلى أنه سيعارضها.