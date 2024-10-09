تعرف على المستندات المطلوبة لترخيص الأندية الصحية وصالات "الجيم"

كتبت: سارة وائل

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي المستندات المطلوبة لترخيص وتسجيل صالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم"، وفي هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" هذه المستندات، ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع.





المستندات المطلوبة والأوراق المطلوبة وفقا لقرار وزير الصحة والسكان ووزير الشباب والرياضة:

1. شهادة تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية "الجيم" بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب + صورة من موافقة نقابة المهن الرياضية التي تقع في عمارة الأسواق الحرة – ش جامعة الدول العربية – عمارة رقم 106 شقة 15 الدور 12.

2. صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق في الشهر العقاري أو مثبت التاريخ.

3. رسم هندسي موضح به توزيع وتقسيمات وحدات النادي الداخلية بالتفصيل.

4. عقد مدرب تربية رياضية (يشترط فية أن يكون من خريجي كلية التربية الرياضية وعضو بنقابة المهن الرياضية) + صورة شهادة التخرج + كارنية النقابة + صورة بطاقة مع وجود شهادات تدريبية ورسمية معتمدة من جهات متخصصة.

5. عقد المدير الفني (طبيب بشري) + صورة البطاقة + صورة ترخيص مزاولة المهنة.

6. التجهيزات الواجب توافرها (عجلة ثابتة – جهاز سير متحرك – جهاز صعود مرتفعات – حمام ساونا – حمام بخار – جاكوزي – جهاز جيم لفرد واحد – ترابيزة تدليك رياضي – غرفة كشف مجهزة لطبيب) أما عن صالات الجيم جميع الأجهزة السابقة عدا ( الساونا- البخار- الجاكوزي).

7. يشترط للعمل بالاندية الصحية أن يكون العامل مصري الجنسية ويسمح بتشغيل الأجانب بالنسب المحددة في قانون العمل بشرط اعتماد مؤهلاتهم بواسطة لجنة متخصصة في مجال احدي المهن الطبية او المساعدة لها بوزارة الصحة.

8. اي مخالفة لاحكام هذا القرار من قبل المنشأه (النادي أو طالات الألعاب الرياضية) تعرضها للغلق الإداري.

9. إقرار من المدير الفني بالإلتزام بكافة أحكام قرار وزير الصحة و السكان ووزير الشباب و الرياضة رقم 463 لسنة 2014.

10. إقرار من المدير الفني بالإلتزام بـ:

- عدم التعامل مع المصابين.

- عدم تدوال أو حيازة أو بيع العقاقيرالبنائية أو المنشطات للعضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة طبقًا للكود الدولي لمكافحة المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

- عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها.

- عدم تواجد أي من أجهزة العلاج الطبيعي عدا الأجهزة السابق ذكرها.

- عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.

- الالتزام بتحديد مواعيد خاصة للسيدات وأخري للرجال وأن يكون مقدم الخدمة من نفس جنس متلقي الخدمة بالنسبة للأندية الصحية.