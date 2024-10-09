ترامب يهاجم كاتب أمريكى بسبب كتاب الحرب.. ويؤكد: روايات مختلقة

كتبت : نهال أبو السعود

نفي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية- تقارير تفيد انه اجرى ما يصل الى 7 مكالمات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ مغادرته البيت الأبيض، وانه عندما كان في منصبه ارسل للكرملين مجموعة اختبارات كورونا لاستخدام بوتين الشخصي خلال ذروة تفشي المرض.

وفقا لشبكة ايه بي سي، كتب الصحفي بوب وودوارد عن التفاعلات بين ترامب وبوتين في كتابه الذي سيصدر قريبًا بعنوان "الحرب"، ويُقال إن وودوارد استشهد بمساعد مجهول لترامب كمصدر لتقريره بشأن بقاء ترامب على اتصال مع بوتن بعد مغادرة البيت الأبيض.

في الكتاب، ورد أن وودوارد كتب أن ترامب أرسل مجموعة اختبار كوفيد-19 إلى بوتين في مرحلة من الوباء عندما كانت الاختبارات نادرة وأنه بعد أن تلقى بوتين المجموعة، قال لترامب، "لا أريدك أن تخبر أحداً لأن الناس سيغضبون منك، وليس مني".

وقال ترامب عن كتاب وودوارد الذي أفاد بأنه تحدث مع بوتين بعد تركه منصبه، وأنه أرسل في وقت سابق اختبارات كورونا: "هذا غير صحيح"، وقال عن وودوارد: "إنه راوي قصص. شخص سيء. وقد فقد عقله".

ونفى المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج بشكل قاطع روايات وودوارد، ووصفها بأنها "قصص مختلقة" وأكد أن ترامب لم يمنح وودوارد أي "وصول" للكتاب، وقال في بيان: "لا شيء من هذه القصص المختلقة التي كتبها بوب وودوارد حقيقية وهي عمل رجل مختل عقليًا يعاني من حالة منهكة من متلازمة اضطراب ترامب .. لم يمنحه الرئيس ترامب أي حق وصول على الإطلاق لهذا الكتاب التافه".