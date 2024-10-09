اليوم السابع
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تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين كهرباء

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 02:19 م
تجديد حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين كهرباء حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  مصر الجديدة، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء، وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.







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