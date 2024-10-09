بحث مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى والأحوزة العمرانية لقرى الجيزة.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظة وتوابعها ومشروعات التنمية ذات الأولوية بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور دكتور مهندس مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على عرض موجز عن مشروع التحديث والذي تضمن الموقع والأهمية النسبية للمحافظة وأهم المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية وحتى الآن وملامح التنمية البيئية والاقتصادية والسكانية والاجتماعية والعمرانية بجانب عرض مقومات وتحديات التنمية على مستوى المحافظة والأهداف الاستراتيجية والرؤى التنموية المستقبلية للمحافظة ومراكزها فضلًا عن المشروعات والعائد التنموي لتحقيق استراتيجية تنموية مستدامة.

وأشار "النجار"، إلى أنه وبالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط تم إعداد الاستراتيجية التنموية الشاملة للمحافظة والتي شملت جميع القطاعات (عمرانية – اجتماعية – سكانية – اقتصادية – خدمات)، كما تم الانتهاء من تحديد الملامح الأساسية وصياغة الرؤية المستقبلية وإعداد استراتيجية التنمية والمخطط الاستراتيجي للمحافظة الذي ينتهي بعدد من المشروعات.

واعتمد محافظ الجيزة، خلال الاجتماع أولى خرائط المخطط الاستراتيجي لمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية لحين الاعتماد النهائي خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ الشكر لفريق العمل من ممثلي الهيئة العامة للتخطيط على ما بذلوه من جهد وتعاون مشترك بين المحافظة والهيئة لإعداد مشروع التحديث والذي يتوافق ويتكامل مع محاور وأهداف ومشروعات الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة.

من جانبها أوضحت د.م مها محمد فهيم ان المشروع يأتي انطلاقًا من مرجعية الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمصر 2052 ورؤية مصر 2030 حيث تم تحديد الأولويات على المدى الزمني المتوسط وفقًا لمتطلبات المحافظة والرؤية المقترحة وتوزيعها على المدى الزمني حتى سنة الهدف 2030.