بايدن يعلن الطوارئ في ولاية فلوريدا بسبب اعصار "ميلتون"

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا؛ بسبب اعصار ميلتون الذي اشتد إلى الفئة الخامسة والقصوى، وتعهد بتوفير الوقود.



ودعا الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبته، كامالا هاريس أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء سكان فلوريدا إلى اتباع التعليمات تحسبا للإعصار، وقال إنها "مسألة حياة أو موت. وهذه ليست مبالغة".



وحذر بايدن من انتشار معلومات مضللة عن الإعصار وصفها بأنها "سخيفة" والتي تتحدث عن أن الحكومة سوف توفر فقط 750 دولارا فقط لكل شخص متضرر.



من جانبها، قالت هاريس إن الإدارة "تعمل من دون توقف لتوفير المساعدات وتعمل مع السلطات المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة بطريقة فعالة". وقالت إنه حتى الآن أرسلت الإدارة نحو ألف عنصر إلى فلوريدا للتحضر للإعصار.



وأضافت هاريس: "أدعو سكان فلوريدا، خاصة مدينة تامبا، إلى أخذ العاصفة على محمل الجد"، مشيرة إلى أن هذا الإعصار سيكون "تاريخيا وفتاكا".



وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي بأن الإدارة سوف تفعل كل ما في وسعها لحماية سكان فلوريدا وإعادة الإعمار مثلما فعلت مع ولايات أخرى.



وهددت هاريس بمحاسبة أي جهة سوف تستغل الأزمة لرفع أسعار الوقود والغذاء وغيرها من السلع على المستهلكين.



ويهدد ميلتون بإحداث دمار هائل في مناطق مثل تامبا وسانت بطرسبرج بالولاية بشكل غير مسبوق منذ نحو قرن.



واعتبارا من الثلاثاء، أعيد تصنيف ميلتون على أنه إعصار من الفئة الخامسة على مقياس من خمس درجات، برياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد المركز الوطني للأعاصير.