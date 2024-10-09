الداخلیة تضبط 355 قضية مخدرات و156 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

قامت أجھزة وزارة الداخلیة بمختلف مدیریات الأمن على مستوى الجمھوریة بتوجيه حملة أمنیة مكبرة أسفرت جھودھا خلال 24 ساعة عن ضبط (355) قضیة مواد مخدرة فى مجال ضبط قضایا المخدرات بإجمالى 402 متھم، وفى مجال ضبط قضایا الأسلحة الناریة والبیضاء تم ضبط (156 قطعة سلاح نارى بحوزة 141 متھم).

وفي مجال تنفیذ الأحكام تم تنفیذ 79826 حكم قضائى متنوع، وفى مجال ضبط التشكیلات العصابیة تم ضبط 6 تشكیلات عصابیة ضموا 21 متھم إرتكبوا 21 حادث متنوع، وفى مجال ضبط المتھمین الھاربین تم ضبط 5 متھم، وفى مجال ضبط القائمین بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متھم.

كما تمكنت القوات في مجال ضبط الدراجات الناریة المخالفة من ضبط 287 دراجة ناریة مخالفة، وفى مجال ضبط السیارات والدراجات الناریة المبلغ بسرقتھا تم إعادة 14 دراجة ناریة مبلغ بسرقتھم، وفى مجال ضبط المخالفات المروریة تم ضبط 20633 مخالفة مروریة متنوعة، وفى مجال فحص السائقین تم فحص 62 من سائقى السیارات على الطرق السریعة.