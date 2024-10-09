التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى سيناء بتكلفة 17,9 مليار جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً فى برنامج الحكومة المصرية، وتعطى الوزارة هذا الملف الحيوى أهمية خاصة فى خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تنفيذ الاستراتيجية بمراحلها المختلفة تجاه تنمية سيناء الشاملة وفقًا لرؤية مصر (2030)، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، تقريرًا حول الإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2024 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، لافتًة إلى أن حجم المشروعات التى نفذتها الوزارة على أراضى سيناء كانت تهدف الى تحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل دائمة لأهالى سيناء وتحقيق نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع سيناء "أرض الفيروز" على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات وجعلها امتداداً طبيعيا لوادى النيل ، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.

وقالت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (17,864) مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدًة أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخرى نمضى بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كى تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 12,441 ) مليار جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 2,13 مليار جنيه محافظة شمال سيناء – 10,311 مليار جنيه ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية و الكهرباء والانارة و تحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه فى إطار بناء تجمعات تنموية جديدة فى سيناء فقد تم تنفيذ ( 17) تجمعاً تنموياً جديداً و (8) قرى جديدة للصيادين لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالى تكلفة (3.536 ) مليار جنيه، وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء وبلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالإضافة إلى (8) قرى جديدة للصيادين، لافتًة إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية و مساحة الأراضى المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ إجمالى الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية، موضحًة أن الوزارة خصصت مبلغ (278) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وكشفت الدكتورة منال عوض، عن إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء 4 وصلة عرضية بطول 61 كم .

وفى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة... أكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم صرف مبلغ 2.6 مليون جنيه لشمال سيناء لتوفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة وفرت فرص عمل حوالى (262 ) فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (324) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 33,5 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء، و290,5 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ (1302) مشروع صغير ومتناهى الصغر تم خلالها تنفيذ 404 مشروع بمحافظة شمال سيناء و898 مشروع بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالى 13 ألف و 213 فرصة عمل، منهم 1855 فرصة عمل بشمال سيناء، و 11358 فرصة عمل بجنوب سيناء .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فى إطار خطة عمل الوزارة فى المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع (5) قرية بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة )، مشيرًة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور) .

وفى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين.. أكدت الدكتورة منال عوض ان الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب (57.777 ) ألف كشاف موفر للطاقة منها 24,146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و 33,631 ألف كشاف لجنوب سيناء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تولى إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لافتًة إلى انه تم صرف مبلغ 230,7 مليون جنيه لتنفيذ 12 خلية دفن بالمحافظتين، ففى محافظة شمال سيناء تم اعتماد مبلغ 115,4 مليون جنيه لتنفيذ 3 خلية دفن بمدن شرم الشيخ والطور تم الانتهاء من تنفيذهم وبمدينة راس سدر جارى التنفيذ، كما تم تنفيذ 4 محطات فرز مخلفات بمدن نويبع، ورأس سدر، والطور، وابو رديس... أما فى محافظة جنوب سيناء تم اعتماد مبلغ 115,3 مليون جنيه لتنفيذ 3 خلية دفن بمدن العريش، بئر العبد تم الانتهاء من تنفيذهم، وبالشيخ زويد جارى التنفيذ، كما تم توريد 2 محطة وسيطة متحركة بمدينتى العريش وبئر العبد .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم صرف مبلغ 9,418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم إصلاح وصيانة 72 معدة نظافـــة ومواجهة السيول والانقاذ منها 8.059 مليون جنيه لإصلاح 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لإصلاح 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الأثار والبيئة بتطوير منطقة وادى الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء ، لاستعادة الطابع التراثى والحضارى للمنطقة ، مؤكدًة أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير سانت كاترين لتكون مقصداً هاماً للسياحة الدولية نظراً لأهمية هذه المناطق المقدسة .

