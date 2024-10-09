البحوث الفلكية ينظم ندوة اليوم عن دور علوم الفضاء فى التطور التكنولوجى

كتب محمود راغب

يشارك المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأربعاء، فى فعاليات أسبوع الفضاء العالم (WSW) فى الفترة من 4-10 أكتوبر 2024، بعقد ندوة عامة عن "دور علوم الفضاء فى تطور العلوم والتكنولوجيا".

يأتى ذلك فى إطار مشاركة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى مشروعات التوعية والتعليم بعلوم الفلك والفضاء.

ويحاضر بالندوة د. ماجدة محب - قسم بحوث الشمس والفضاء عن الفرق بين الطقس الفضائى والبيئة الفضائية، ويحدثنا د. شفيق تعيلب قسم بحوث الشمس والفضاء عن الأقمار الصناعية والحطام الفضائى من خلال عدة محاور، تشمل:

- أهمية الأقمار الصناعية فى الاتصالات والملاحة والرصد البيئي

- التحديات والتهديد الذى يواجه عمل الأقمار الصناعية

- تعريف الحطام الفضائى وإستعراض إحصائيات عن حجم الحطام الفضائي والمخاطر منه

- الحلول لمواجهة تلك المخاطر، ودور المعهد القومي للبحوث الفلكية في دراسة هذه الظاهرة.

كما يتحدث الدكتور أحمد مجدى - قسم بحوث الشمس والفضاء عن دراسة الأجسام القريبة من الأرض باستخدام تليسكوب القطامية الفلكي

من خلال عدة محاور:

- مهام اكتشاف وفهرسة الكويكبات القريبة من الأرض (NEA) والتحقيق في تطور مداراتها - دراسة خصائصها الفيزيائية والمعدنية مهمة للغاية.

- طرق اكتشاف الكويكبات الصغيرة والسريعة القريبة من الأرض (NEA) وتتبعها ورصدها من التلسكوبات البصرية في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

- إنشاء برنامج مراقبة لتتبع الأجرام القريبة من الأرض في NRIAG.

- المساهمة فى انشاء قاعدة بيانات للملاحظات الفلكية للكواكب الصغيرة والأقمار الطبيعية غير المنتظمة والتى تمثل خطورة على كوكب الارض.

- مشاركة جهود المجتمع الدولى فى حماية الأرض وسلامة الإنسان.

وتلقى د. سمية سعد - قسم الفلك - الضوء على كيفية دراسة الكون من الفضاء، وأهمية رصد الكون من الفضاء مع عرض لأهم البعثات الفضائية وأهدافها وتأثيرها على دراسة الكون.