اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:30 م
البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على صحة الأخبار والمعلومات المتداولة المنسوبة إليها، تهيب الوزارة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة، وعدم تداول أى شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والسعي للحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء عبر المنصات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية أو عبر المتحدث الرسمي للوزارة.







البترول

الغاز

المتحدث الرسمي للوزارة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة