البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على صحة الأخبار والمعلومات المتداولة المنسوبة إليها، تهيب الوزارة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة، وعدم تداول أى شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والسعي للحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء عبر المنصات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية أو عبر المتحدث الرسمي للوزارة.
البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارةالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:30 م
وزارة البترول
كتبت -مروة الغول
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