البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة

كتبت -مروة الغول

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على صحة الأخبار والمعلومات المتداولة المنسوبة إليها، تهيب الوزارة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة، وعدم تداول أى شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والسعي للحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء عبر المنصات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية أو عبر المتحدث الرسمي للوزارة.