اعترافات تاجر مخدرات بالقاهرة الجديدة: أصنع "الحشيش الاصطناعى" بمنزلى

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

لجأ تاجر مخدرات لتصنيع وإعادة تدوير "الحشيش الاصطناعي" في القاهرة الجديدة، بهدف تحقيق الثراء السريع، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في القبض عليه.

وقال المتهم في اعترافاته ـ أمام رجال المباحث: اتخذ من شقتي بالقاهرة الجديدة مكانا للتصنيع من خلال الأدوات التي اشتريتها لهذا الغرض، ثم ترويج المخدرات على الشباب بالمنطقة.

ونجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه.. وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريباً).