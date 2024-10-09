إعصار ميلتون يهدد فلوريدا والسلطات تلزم مليون شخص بالمغادرة

وكالات

اقترب إعصار "ميلتون" من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعرض المنطقة لإعصار "هيلين" المدمر.

ونشأ "ميلتون" في المحيط الأطلسي الاثنين، وتحول إلى إعصار من الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة ممكنة بمقياس سافر - سيمبسون، حتى الثلاثاء.